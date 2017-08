Venezuela: Baarlamanka cusub oo taageeray dacwad mucaaradka lagu oogay

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Madaxweynaha Venezuela, Nicolas Maduro

Golaha baarlamanka cusub ee dalka Venezuela ayaa cod aqlabiyad ah ku meel mariyey xeer dhigaya in hogaamiyeyaasha mucaaradka ah lagu qaado khiyaamo qaran, oo ku eedeeyey in ay u ololeeyeen cunaqabataynta dhaqaale ee Maraykanku dalkaa ku soo rogay.

Baarlamanka ayaa xeerkan taageeraya dacwadda lagu qaadayo hogaamiyeyaasha mucaaradka ku sheegay mid taariikhi ah, waxaanu ku tilmaamay in looga golleeyahay in wax lagaga qabto kuwa isku doonaya in ay ka horyimaadaan danta muwaadiniinta reer Venezuela.

Madaxweyne Nicolas Maduro ayaa had iyo goor ku eedeeya hogaamiyeyaasha mucaaradka in ay la safanyihiin Maraykanka oo uu sheegay inuu isku diyaarinayo faragelin milatari oo uu dalkaa ka fuliyo.

Todobaadkii hore ayaa Madaxeyne Trump cunoqabatayn cusub oo dhaqaale ku soo rogay Venezuela, oo wuxu shirkadda saliidda qaranka ee dalkaas ka xiyiray in ay saamiyo ka iibsato suuqyada Maraykanka isla markaana mamnuucay in wax ganacsi ahi dhex maro shirkadaha Maraykanka iyo kuwa dalkaas.