Myanmar: Taliyaha ciidanka oo xiisadda taagan ku eedeeyey Rohingya-ha

Lahaanshaha sawirka . Image caption Jeneraal Min Aung Hlaing

Taliyaha guud ee ciidanka Myanmar ayaa xiisadda dalkaa ka taagan ee boqolaalka kun ee qof ee firxadka ahi ugu tallaabeen Bangladesh ku eedeeyey dadka Rohingya-ha.

Jeneraal Min Aung Hlaing ayaa yidhi Rohingya-hu "weligood ba may ahayn isir gaar ah" oo dalka degan, waxaanu ku eedeeyey kuwooda "xag jirka ah" in ay isku deyayaan in ay gobolka Rakhine ee woqooyiga dalka ku yaal ka dhigtaan deegaan ay leeyihiin.

Ciidanka dalkaas ayaa lagu eedeeyey in uu guluf ku qaaday dadka rayidka ah ee Rohingya oo ay naftu ku qasabtay in ay dalka ka qaxaan.

Myanmar wey beenisay arintan, waxaanay sheegtay in ay la tacaalayso weerarro lagu le'day oo ay mitidiin soo qaadeen.

Qaramada Midoobay ayaa ka digtay gulufkaa lagu hayo Rohingya oo badankoodu Muslimiin yihiin, in uu noqon karo fal dambiyeen ah isir tir, bulshada Myanmar ayaa se boqolkiiba 90 yihiin Buddhist.

Sabtidii ayaa Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, digniin u diray haweenayda la rumaysanyahay in ay tahay hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaas, Aung San Suu Kyi oo uu u sheegay in ay "haysato fursad kama dambays ah" oo ay ku joojin karto gulufka ciidanku wado inta aanay xaaladu "gebi ahaan ba faraha ka bixin".