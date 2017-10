Warbixin ku saabsan haweenka magaalada Muqdisho oo doonaya inay soo celiyaan alaab dhaqameedka xiliyadii hore

Haweenka magaalada Muqdisho ayaa doonaya inay soo celiyaan alaab dhaqameedka ay isticmaali jireen xiliyadii hore kadib markii ay arkeen baahida loo qabo. Bacda oo hadda loo isticmaalo in alaabta lagu qaato ayaa dhibaato ba'an ku haysa deegaanka taasoo keentay in haweenku ku fikiraan in la soo celiyo dambishii laga samayn jiray cawda si loo yareeyo khatarta bacda.

Sidoo kale dumarkan waxay farsameeyaan alaabo laga sameeyay dhoobo iyo ciid oo horey Soomaalidu u isticmaali jirtay.

Weriyaha BBC Ibrahim Maxamad Adan oo booqday halka dumarkan ay alaabtan ku farsameeyaan ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.