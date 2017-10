Ciraaq: Xukuumada oo 24 saacadood u qabatay ciidamada Kurdiyiinta in ay kaga baxaan Kirkuk

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ciidamada dawladda Ciraaq oo fadhiya duleedka magaalada Kirkuk

Telefishan Kurdi ah ayaa sheegay in xukuumadda Ciraaq ay afar iyo labaatan saacadood oo dheeraad ah ku dartay mudadii ay u qabatay dagaalyahannada Peshmerga in ay kaga baxaan goobaha muhiimka ah ee la isku haysto ee ku yaal magaalada Kirkuk.

Saraakiisha nabadgelyada Kurdiyiinta ayaa hore u sheegay in ay u diyaar garoobayaan in ay difaacaan fadhiisinda ay ku leeyihiin magaalada, hadii ay soo weeraraan xoogagga Ciraaq, hase yeeshee waxay xukuumadda Ciraaq beenisay in ay muddo cayiman oo kama dambays ah u qabatay Kurdiyiinta.

Sabtidii ayaa waxa muddo kooban dagaal ku dhex maray magaalada maleeshiyo Shiico ah oo xukuumadda Ciraaq taageersan iyo dagaalyahannada Peshmerga.

Ciidamada Kurdiyiintu waxay magaalada Kirkuk ka qabsadeen maleeshiyaadka kooxda la baxday Dawladda Islaamka saddex sanadood ka hor.

Waxaa gobolkaa ka jiray xiisad sii kordhaysay tan iyo markii bishii hore la qabtay aftidii ay dadka Kurdiyiinta ahi madaxbannaanida ugu codeeyeen, ee ay xukuumadda Ciraaq ku tilmaantay cod bixinta sharci darrada ah.