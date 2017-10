Suuriya: Heshiis laga gaadhay sidii rayidka looga daad gurayn lahaa Raqqa

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption .

Waxa heshiis lagu gaadhay in dadka rayidka ah lagaga daad gureeyo magaalada Raqqa ee dalka Suuriya basas, halkaas oo ay kooxda la baxday Dawladda Islaamka ee gacanta ku haysa ay go'doomiyeen dagaalyahannada xulufada Maraykanku hogaaminayo ee Carabta iyo Kurdiyiinta ah.

Af-hayeen u hadlay xulufada ayaa sheegay in heshiiskan oo ay ka shaqeeyeen saraakiil goobta joogaa, uu dhigayo in kolonyada basaska ah ee rayidka magaalada ka daad guraynayaa ay ka baxaan magaalada Sabtida, hase yeeshee aan la ogalayn in ay dagaalyahannada ajaanibta ah ee kooxda Daacish aanay ku jirin dadka la daad guraynayo.

Dagaalka halkaa ka socda ayaa la filayaa in uu maalmo kale sii socdo ilaa iyo inta goobtaas oo ay ku xooganyihiin Daacish si buuxda looga xoraynayo, ayuu af-hayeenkaasi ku daray.

Xoogagga Dimuqraadiga ah ee Suuriya ayaa mudo afar bilood ah ba go'doon ku hayey magaalada, waxaanay sheegeen in boqol ka mid ah dagaalyahannada Dawladda Islaamku maalmihii u dambeeyey isku soo dhiibeen.