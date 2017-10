Saddex qof ayaa ku dhintay qarax Muqdisho ka dhacay

Lahaanshaha sawirka . Image caption .

Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa tibaaxaya in baabuur lagu soo raray walxaha qarxaa uu ku qarxay afaaka hore ee Hudheelka NAASA HABLOOD 2 oo ku yaal inta u dhaxaysa Ex-Baarlamaan iyo Tiyaatarka.

Saraakiisha gurmadka ambalaasyada ayaa BBC-da u xaqiijiyey in ay saddex mayd ah iyo 17 dhaawac ah goobta ka qaadeen, waxaanay intaa ku dareen in ay arkeen maydad kale oo aanay tiradooda sheegin oo ay u suurtoobi wayday in ay burburka ka soo hoos saaraan maadaama oo gabalkii dumay, ilaysna aanu jirin.

Markii qaraxu dhacay ayaa qiiq iyo uuro ka kacay meeshu ay samada isku shareereen, waxaana gudaha hudheelka laga maqlayey tacshiirad la is weydaarsanayo.

Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay iyadu weerarkaa qaaday oo ay dagaalyahanno ka tirsan kooxdoodu halkaa ku jiraan, warar madax banaan oo xaqiijinayaa se weli ma ay soo bixin.

Waxa kale oo isna daqiiqado ka dib isla aaggaa ka dhacay qarax kale oo aan sidoo kale isna la xaqiijin karin haatan khasaaraha uu geystay.

Faahfaahinta wararka dheeraadka ah ee ka soo baxa waxaad kala socon doontaan website-kan BBC-da iyo idaacadahaya dambe.