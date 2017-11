Madaxweyne Trump oo amray in aad loo baadho dadka Maraykanka gelaya

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Goobtii dadka gaadhiga lagu jiidhsiiyey

Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa faray wakaaladda ilaalada xuduudaha ee dalkaas in ay adkeeyaan baadhitaanka dadka ajaanibka ah ee gala Maraykanka. Waxaanu amarkan soo saaray ka dib weerarkii Manhattan ee sideedda qof lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawcay.

Boolisku waxay sheegeen in nin ka soo haajiray dalka Uzbekistan oo magaciisa la yidhaa, Sayfullah Saipoy, uu dilay sideed qof 11 kalena dhaawacay ka dib markii baabuur uu jiidhsiiyey baabuur uu waday.

Booliska Uzbekistan ayaa isaguna u ballan qaaday Maraykanka inuu ka caawin doono baadhitaanka lagu hayo shilkaa dhacay, waxaana sidaa lagu sheegay warbixin lagu daabacay bogga internet-ka ay ku leedahay wasaaradda arimaha dibadda Maraykanku.

Madaxweyne Trump wuxu yidhi "waa la adkaynayaa ilaalada xuduudaha suurto galna noqon mayso in loo ogolaado xubnaha ururka la baxay Dawladda Islaamka in ay Maraykanka soo galaan markii lagu jabiyey Bariga Dhexe."

Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale ku eedeeyey xisbiga Dimuqraadiga ah in uu ka hor yimid isbedelka uu isagu damacsanaa. Waxa kale oo uu sheegay in uu isagu doonayey in talaabo adag oo degdega laga qaado ninkaas waxaanu ku tilmaamay habka garsoorka Maraykanka inuu yahay wax lagu qoslo.

Mar sii horraysay ayaa badhsaabka gobolka New York, Andrew Cuomo, waxa uu dhaleeceeyey jawaabtii Trump ka bixiyey weerarkaas ee uu ku qoray boggiisa Twitter, taas oo uu ku tilmaamay in ay madaxweynaha ku ridday dabinkii ay argagixisadu u dhigeen.

Wuxu sheegay in qoraalada madaxweynaha ee Twitter-ku ahaayeen kuwo xaqiiqada ka fog oo aan wax tar lahayn.