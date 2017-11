Zimbabwe: Gabadh maxkamad u gudbisay dacwad ay ku doonayso in la joojiyo yaradka hablaha laga bixiyo

Lahaanshaha sawirka . Image caption .

Gabadh reer Zimbabwe ah ayaa dalbatay in la joojiyo dhaqanka soo jireenka ah ee yaradka lagaga bixiyo dumarka la guursanayo kaas oo wadamada Koonfurta Afrika looga yaqaan Lobola.

Priccilar Vengesayi oo ah qareen ayaa qudheedu doonaysa in la guursado waxaanay rumaysantahay in dhaqanka yaradka haweenka lagaga bixiyaa yahay mid lagu liidayo qiimaha dumarka, waxa kale oo ay sheegtay in waalidiinta qaarkood ragga hablaha uga soo fadhiista ku xidhaan xoolo badan arintaasina ay dhaqanka yaradka ku noqotay foolxumo.

Dacwad ay u gudbisay maxkamadda dastuuriga ah ayey doodeeda ku sheegay in dhaqankaasi yahay mid duugoobay, waxaanay dalbatay in lamaanaha is calmada loo ogolaado in ay isguursadaan oo aan lagu khasbin in ninku yarad bixiyo.

Dhaqanka yarad bixintu waa arin aad looga yaqaan dalka Zimbabwe oo dhan, waxaana gabadh caana oo haysata horyaalka tartarkanka dabaasha oo la yidhaa Kirsty Coventry waalidkeed ka dalbadeen ninkii u soo fadhiistay in uu bixiyo sac iyo digaag, halka gabadh uu madaxweyne Mugabe dhalay oo la yidhaa Bona iyadna laga bixiyey yarad dhan kun doolar oo lacag ah iyo 15 neef oo lo' ah.