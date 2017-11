Kooxda la baxday Dawladda Islaamka oo Deyr Al-Soor laga qabsaday

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Images Image caption .

Kooxda la baxday Dawladda Islaamka ayaa laga qabsaday labadii meelood ee ugu dambeeyey ee ay ku xooganaayeen oo ku kala yaal Suuriya iyo Ciraaq.

Jimcihii ayaa ciidanka Suuriya sheegay in uu la wareegay gacan ku haynta Deyr Al-Soor. Goor dambe oo isla maalintii Jimcaha ahna waxa uu Ra'isal Wasaaraha Ciraaq sheegay Al-Qaa'im oo ku taala xadka labada dal u dhexeeya in ay ciidamada dawladdu qabsadeen. Magaalada waxa lagu qabsaday "mudo kooban" ayuu yidhi.

Ciidanka Ciraaq wuxu sheegay inuu sidoo kale qabsaday goobtii ugu dambaysay ee kaantarool ee ku taallay xadka Suuriya dalku la leeyahay ee ay haysteen kooxda Daacish.

Bishii hore ayaa xulafo reer Suuriya ah oo Maraykanku taageeraa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Raqqa ee dalka Suuriya oo caasimad u ahaan jirtay kooxda la baxday Dawladda Islaamka.

Bishii Juulaay ayaa iyadna magaalada Mosul oo ah ta labaad ee ugu wayn dalka Ciraaq,waxa dagaal mudo bilo ah socday lagaga qabsaday kooxdaas.

Xulafada caalamiga ah ee la dagaalamaysa kooxda la baxday Dawladda Islaamka ee uu hogaaminayo Maraykanku oo diyaaradahooda dagaalku taageerayaan ciidamada Ciraaq ee dagaalka ku jira aya sheegay in kooxda hubaysan ay ciidankeedii ka soo hadheen dhawr kun oo keliya oo isku ururusaday laba tuulo oo hareeraha kaga yaala xadka labada dal u dhexeeya.

Af-hayeenka xulufada, Col. Ryan Dilon, ayaa yidhi "waanu ognahay in ay isku daayaan in ay baxsadaan laakiin waanu foojigannahay oo waxaanu ku dedaalaynaa in aanu gam ka siino hogaamiyeyaasha kooxda".