Saxafiyad Maraykan ah oo Zimbabwe loogu xidhay aflagaado madaxweyne

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Robert Mugabe

Saxafiyad u dhalatay dalka Mareykanka oo lagu soo oogay dacwad ah in ay baraha internetka ee bulshadu ku xidhiidho ku faafisay hadal ay doonaysay in lagu rido dowladda Zimbabwe ayaa loo diidey in lagu damaanad lagu sii daayo.

Maxkamad degmo oo ku taala magaalada Harare ayaa sheegtay in marka la eego khatarta kiiskeeda in maxkamad heer gobol ah oo keli ahi damiinad siin karto.

Martha O'Donovan ayaa waxa kale oo lagu soo eedeeyey in ay madaxweynaha meel kaga dhacdey kadib markii la sheegay in ay bogeeda Twitter-ka ku qortay qoraal ay ku sheegtay madaxweyne Mugabi qof aan cid kale dan ka lahayn oo waalan.

Haddii denbiyadan lagu helo waxa la xidhi karaa 20 sannadood, hase yeeshee saxafiyada way beenisay eedeymaha loo soo jeediyay oo waxay ku tilmaantey wax aan sal iyo raad toona lahayn.