Trump ma guuleysan lahaa haddii maanta doorasho la qabto?

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, weli ma haystaa fursad uu ku guuleysto haddii doorasho maantaa la qabto? BBC ayaa khubarro weydiisay su'aashaas.

Waxyaabo badan ayaa lagu qeexi karaa 12-kii bilood ee ka soo wareegatay markii Trump la doortay.

Mr Trump ayaa guuleystay inkastoo seddex milyan oo cod uu ka hooseeyay Hillary Clinton.

Balse taageerayaashiisa ayaa ku doodaya in koboca dhaqaalaha iyo xoojinta amniga xadka ay muujinayaan in ay ku saxnaayeen in ay ku khamaaraan in ay doortaan qof aan siyaasi ahayn.

Hadaba Trump markale ma guuleysan doonaa, haddii maanta doorasho la qabto? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaanu weydiinay Ismaaciil Jirde Warsame oo katirsan jaamacadda Oregon ee dalka Mareykanka, khadka taleefonka ayuuna ugu warramay weriyaha BBC-da XassanCali Gelle