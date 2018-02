Aqalka Cad oo kalsoonidii uu ku qabay wiilka Trump soddoga u yahay hoos u dhigay

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Jared Kushner

Warbaahinta Maraykanka ayaa ku warantay in hoos loo dhigay ku kalsoonidii la socodsiinta sirta Aqalka Cad ee wiilka madaxweyne Donald Trump soddoga u yahay ee Jared Kushner.

Ninkan uu soddoga u yahay Trump oo u ah la taliye sare ayaa hore loola socodsiin jiray warbixinaha xasaasiga ah ee Aqalka Cad, hase yeeshee haatan sida wararku sheegayaan arintaas waa laga joojiyey maadaama oo isaga iyo kaaliyeyaal kale oo ka tirsan Aqalka Cad aan weli la siinin kalsooni buuxda.

Talaabadan ayaa macnaheedu yahay in Kushner aan loo ogolaan doonin inuu arko qoraalada sirta ah ee ay ka midka yihiin wararka sirdoonku u soo gudbiyaan madaxweynaha.

Waxa la rumaysanyahay in xidhiidhka ganacsi ee xadhkaha badan ee Kushner sabab u yahay talaabadan Aqalka Cad qaaday.

Qareenkiisa ayaa sheegay in ninka uu wakiilka u yahay ay ka go'antahay in uu is barraxo oo uu buuxiyo dhamaan shuruudaha looga baahanyahay si uu u helo xogta haatan laga horjoogsaday. Waxaanu intaa ku daray in arintani aanay wax saamayn ah oo taban ku yeelanayn awoodda uu u leeyahay fulinta hawlaha loo igmaday ee muhiimka ah.