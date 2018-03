Shacabka Talyaaniga oo maanta u dareeraya goobaha codbixinta

Lahaanshaha sawirka Reuters

Shacabka dalka Talyaaniga ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta kaddib olole doorasho oo aad u kala qeybisay shacabka dalkaasi.

Arrinta muhaajiriinta ayaa hareysay ololaha doorashadan.

Xisbiga ra'iisalwasaare Paolo Gentiloni ayaa doonaya in mar kale uu qabto xukunka dalka, waxa uuna ololihiisa ku saleynayay kobaca dhaqaale ee dalkaasi uu gaariiyay muddadii uu xilka hayay iyo in la dhimay deymaha dalkaasi lagu leeyahay.

Balse xisbigan ayaa loolan adag kala kulmaya isbahaysiga garabka midig oo ku doodaya in haddii uu doorashada ku guuleyso uu dhammaan musaafurin doono mihaajiriinta dalkaasi ku nool iyo sidoo kale xisbiga kale ee Five Star Movement oo laga yaabo in uu noqdo xisbiga hela taageerada coded ee ugu badan.

Doorashadan ayaa lagu saleynayaa sharciga cusub ee hannaanka doorashooyinka ee dalka.