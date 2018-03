Malaysia oo damacsan in ay sharci ka soo saarto tabinta wararka been abuurka ah

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Ra'isal wasaaraha Malaysia.

Dawladda Malaysia ayaa shaaca ka qaaday sharci qabyo ah oo la doonayo in lagu xaaraantinimeeyo tabinta wararka been abuurka ah. Waxaanay ciddii lagu helaa mutaysanaysaa ilaa toban sano oo xadhig ah.

Sharcigan qabyada ah ayaa ku qeexaya wararka been abuurka ah, war iyo wacaal kasta oo gabigeed ama qayb ka mid ahi been tahay. Waxaana sharcigan baarlamaanka la hordhigay dhawr bilood uun ka hor doorashada guud ee dalka ka dhici doonta oo la filayo in si adag loogu loolamo.

Ururada mucaaradka ah ayaa iyaguna sheegay in dawladdu, doorashada ka hor, isku dayeyso in ay cabudhiso doodda ka taagan musuqmaasuqa iyo fadeexadda lagu eedayey Ra'isal Wasaare Najib Razak, hase yeeshee isagu wuu beeniyey in uu fal sharci darro ah ku kacay.