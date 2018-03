IGAD oo ku baaqday in xayiraadda laga qaado hogaamiya fallaagada South Sudan

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Hogamiyaha fallaagada South Sudan.

Urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in hogaamiyaha fallaagada South Sudan, Riek Machar, sida ugu dhakhsaha badan looga sii daayo xabsi guriga uu ku jiro.

Machar waxa uu mudo sannad iyo dheeraad ah ku xayirnaa guri ku yaal magaalo madaxda Koonfur Afrika ee Pretoria.

IGAD ayaa se sheegtay in si buuxda xayiraadda looga qaado marka uu caddeeyo in uu dagaalka joojinayo iyo in aanu carqaladaynayn geedi socodka nabadda.

Waxa kale oo ay intaa ku dartay in loo ogolaado in uu u guuro dal kale oo aan xad la lahayn South Sudan.

Dalka South Sudan wax afar sano iyo dheeraad ka socday dagaalo ay ku dhinteen tobanaan kun oo qof, malaayiin kalena ku baro kaceen.