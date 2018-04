Milatariga Mali oo afar iyo toban qof ku dilay bartamaha magaalada Dioura

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ciidammada Faransiiska ayaa soo galay Mali kadib markii kooxaha islaamiyiina ay qabsadeen 2012

Kooxaha xuquuqul insaanka waddanka Mali ayaa ku eedeeyay milatariga dalkaasi inay ku dileen afar iyo toban maxbuus bartamaha magaalada Dioura.

Milatariga ayaa sheegay in dadkaasi lasoo xiray maalintii Khamiista lana dilay wax yar uun kaddib xiligaasi.

Dadka la laayay ayaa kasoo jeeda kooxda qabaliga ee loo yaqaano Fulani.

Waxaa jiray dhawaanahan in kooxaha islaamiyiin ah ay weerarayeen ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay eek u sugan dalka Mali.

Afhayeenka xiriirka kooxda weyn ee qabaliga ee Fulani ayaa ku eedeeyay milatariga Mali inay howlgalo kooban oo ay fuliyeen ay ku dileen dad badan.

Waxa uu sheegay in kooxda Fulanis oo ah dad xoolaley ah in marwalba si been abuur ah loogu eedeeyo inay yihiin jihaadiyiin.

Ehelada dadka la laayay ayaa waxa ay sheegeen in nimanka dhintay aysan wax xiriir ah ku lahayn kooxaha xagjirka ah.

Milatariga Mali ayaa doonaya inay ka sifeeyaan bartamaha dalkaasi kooxaha xagjirka ah ka hor doorashada kusoo fooda leh saddexda bile e soo socota.

Toddobaadkaan kooxaha xuquuqul insaanka sida Amnesty International ayaa sheegay in saddex qof oo meydkooda laga helay xabaal wadareedyo ku yaalla bartamaha waddanka Mali ay soo xireen ka hor saddex maalin uun milatariga dalkaasi ka hor inta aanan la toogan.