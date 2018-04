Image caption Wadahadalo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Armenia oo ka dhacaya caasimada dalkaasi

Wadahadalo ku saabsan xasaradaha siyaasadeed ee ka alloosan dalka Armenia ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay ka qabsoomaan caasimmadda dalkaasi ee Yerevan.

Dalka oo dhaca xadka qaaradaha Aasiyo iyo Yurub, horayna uga tirsanaa midowgii Soviet-ka ayaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nikol Pashinyan oo isagu horkacayay dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda wadankaasi ayaa sheegay in waxa keliya ee ay ka wadahadlayaan ay tahay iscasilaada raysal wasaaraha dalkaasi Serzh Sargsyan, iyo sidii uu xilka u wareejin lahaa.

Mr Pashinyan ayaa kumanaan qof oo dibadbaxayay u sheegay in raysal wasaare Sargsyan uusan fahansaneyn waaqica jira, balse Sargsyan ayaa dhankiisa sheegay in sababta uu ugu baaqay wadahadalka ay tahay in laga hortago dhibaatooyin aan laga soo waaqsan Karin.

Dadka dibadbaxa dhigaya ee dalkaasi ayaa ka carooday wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi, taasi oo keentay in awooda laga wareejiyo madaxweynaha dalka, loona weeciyo raysal wasaaraha.

Wax ka bedelkaasi lagu sameeyay dastuurka Armenia ayaa waxaa ansixiyay raysal wasaaraha imika lagu dheganyahy.