Ciidamada Israel oo saddex Falastiiniyiin ah ku dilay Qasa

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY IMAGES Image caption .

Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas ee Qasa ayaa sheegtay in ciidamada Israel toogasho ku dileen saddex Falastiiniyiin ah oo ka qayb qaadanayey mudaharaad ballaadhan oo lagaga soo horjeedo gidaarka Israel. Mudaharaadkani waxa la dhigayey Jimcihii shanaad ee xidhiidh.

Qofkii ugu horeeyey ee dhimashadiisa la xaqiijiyaa waxa uu haa Cabdulsalaam Bakr oo 29 jir ah, waxaanay wasaaradda caafimaadka maamulka Xamaas ee Qasa sheegtay in ay ciidamada Israel madaxa kaga toogteen bariga magaalada Qasa.

Israel ayaa sheegtay in boqolaal qof oo mudaharaadayaa isku dayeen in ay gubaan gidaarka dhagaxaan iyo bambooyin laga sameeyey quraarado baatrool ku jira na ay tuurayeen. Waxaanay intaa ku dartay in ciidankeedu adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa, rasaasta rabadhka ah iyo mid nool ba.

Dadka abaabulay mudaharaadkan, oo looga gol leeyahay in lagu muujiyo rabitaanka Falastiiniyiinta ee ah in ay ku noqdaan dhulkoodii oo haatan noqday Israel, ayaa Jimcahan ku sheegay kii dhalin yarada.

Tan iyo markii ay bannaan baxyadu bilaabmeen bishii hore, ciidamada Israel waxay dileen in ka badan 40 qof oo ay ku jiraan wiil yar oo 14 jir ah iyo laba weriye.

Subaxnimadii Jimcaha ayaa madaxa xafiiska xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay, Sayd Racd Al-Xusayn, waxa uu ku eedeeyey Israel in ay adeegsanayso awood xad dhaaf ah taas oo keentay in dad badani dhaawacmaan.

Laakiin Israel ayaa waxay sheegtay in ay shacabkeeda ka ilaalinaysay isku dayyada mitidiin doonayey in ay gidaarka soo dhaafaan. Waxay sidoo kale ku eedaysay ururka mitidka ah ee Xamaas ee gacanta ku haya Qasa in uu caruur la'xaad la' iyo waxa ay ku tilmaantay dhaawac been ah u adeegsanayo eedayn colaadeed.

Falastiiniyiinta oo u baroordiiqaya dadkii xadka lagu dilay

Tirada Falastiiniyiinta lagu dilay mudaharaadadii Qasa oo la shaaciyey