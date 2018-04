Booliiska Europol oo burburiyay shabakadaha internetka ee IS

Image caption BBC

Hawlgalkan dhanka internet-ka ah ee lagu qaaday kooxda la baxday Dawladda Islaamku wuxu ahaa mid farsamo ahaan adag, waxaana ka wada shaqaynayey booliska dhawr dal oo doonayey in ay xakameeyaan fariimaha kooxdaasi ku baahiso internet-ka waxaana ka qayb qaatay booliska waddamada Inigiriiska, Belguimka, Bulgaria iyo Maraykanka.

Taliyaha booliska Midowga Yurub ee Europol, Rob Wainwright, ayaa sheegay in hawlgalkan la qaaday kaddib markii muddo sannado ah ay ururinayeen xog mukhaabaraad boolisku, kaddibna ay u suurto gashay in ay wiiqaan kartidii kooxda Daacish ee ku duufsan jirta dhalinyarada.

Waxa kale oo uu sheegay maadaama oo dagaalkii fool ka foolka ahaa lagaga adkaaday kooxdaas, waxa haddana dhabar jab kale ku noqotay in xaggii internet-ka ee ay borobagaandada ku faafin jirtay lagaga gacan sarreeyo oo shabakadaheedii internet-ka la xiray, waxaanu intaa ku daray in uu filayo in dhawaan dad arrimahaasi lagu tuhunsanyahay la xirxiri doono.