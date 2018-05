Xassan Rouhaniga Iiraan oo mamnuucay appka farimaha la iskugu diro ee Telegram

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Hassan Rouhani

Madaxweyne Hassan Rouhaniga Iiraan ayaa dhaliilay garsoorka oo kusoo rogay talaabo ay ku mamnuucayaan appka farimah la iskugu diro ee Telegram.

Mr Rouhani ayaa sheegay in dowladiisu aanay meelmarin talaabadaas.

Ilaa iyo 40 Milyan oo Iiraaniyiin ah oo uu dhiganta nus ka mida tirada dadka dalkaasi ayaa istacmaalo aalaadaas Telegramka.

laakin saraakiisha qaar ayaa aaminsan in loo isticmaalay in uu gacan ka geeysto in lagu abaabulo mudaahaardkii balaarnaa ee dhawaanatan wadooyinka ka dhacay.

waxaana ay garsoorku ku sababeeyeen mabnuucidaas sababo xagga nabadgelyada ah.

Falanqeeye ayaa sheegay in talaabadan dhaleeceeynta ah ee ka timid madaxweynaha qun yar socodka ah ee Rouhani in loo arko in uu diiradda ku saarayo carada dadka oo ay kuwa mayalka adag ay ka danbeeyaan.

Dibadbaxayadaasi oo looga soo horjeeday dowladda Iiraan oo ah kuwii ugu xoogganaa ku dhawaad muddo 10 sano ah ayaa waxa ay saameeyeen in ka badan boqol magaalo.