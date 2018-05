Nin isu dilay kharash uusan qabin oo loo qabsaday

Lahaanshaha sawirka Jagannath Shelke Image caption Waa muqaalka ninka isdilay

Nin u dhashay dalka Hindiya, iibiyana khudaarta ayaa isdilay maalintii khamiista, kadib markii loo keenay biilka korontadii uu isticmaalay, taasi oo gaareysa 13 kun oo doolar.

Ninkan oo ku noolaa gobolka Maharashtra ee dalkaasi, lagu na magacaabo Jagannath Shelke ayaa qoyskiisa waxaa ay BBC-da u shegeen inuu ka tegay warqad ay ku qorantahay in kharashka korontada ee lagu soo dallacay uu aad u badanyahay.

Mas'uuliyiinta wakaaladda korontada ee gobolka Maharashtra ayaa baaritaan ay sameyeen waxaa ay ku shegeen inay ku ogaadeen in biilka korontada ee sida saxda loogu lahaa ninkaasi ay tahay 41 doolar oo keliya, balse si khaldan loo xisaabay.

Qoyska ninkan ayaa waxaa ay shegeen in Jagannath Shelke uu dhowr jeer booqday xarunta shirkadda, si uu u gudbiyo walaaca uu ka qabo kharashka korontada, balse aanan waxba loo qabanin.

Booliska gobolka ayaa dacwad ka gudbiyay sarkaalka soo gudbiyay kharashka korontada ninkaasi, kadib markii biil qaldan uu u gudbiyay ninka isdilay.

Guddiga shirkada korontada ayaa sidoo kale shaqada ka eryay ninkaasi, madaama warqad ay ku qorantahay kharashka saxda ee korontada uu isticmaalay ninka dhintay ay baraha bulshada qabsatay.

Shelke oo ah ninka shaqada laga eryay ayaa la sheegay inuu si khaldan u xisaabay kharashkii lagu lahaan ninka dhintay, waxaana halkii la rabay inuu qiimaha ku dhufto 6117.8 uu u xisaabay 61178 , taasi oo sii kordhisay kharashkii lagu soo dallici lahaa. Jagannath Shelke ayaa loo soo gudbiyay biilkan dhamaadka bishii April.

Vitthal oo ay walaalo yihiin ninka dhintay ayaa waxaa kale oo uu sheegay in walalkii uu sideed cisho kahor soo wacay, una sheegay in mas'uuliyiinta shirkadda korontada ay ugu hanjabeen inay la wareegi doonaan hantidiisa, haddii uu bixin waayo kharashka korontada ee lagu soo dallacay.

Sidoo kale gabar uu dhalay ninka dhintay oo lagu magacaabo Ashwini ayaa iyaduna waxaa ay sheegtay in aabaheed uu u dhintay nidaam xumi kajirta shirkadda korontada, waxaana ay intaa raacisay in aabaheed uu markii hore ba la daalaa dhacayay dhibaatooyin dhaqalae, markii dambe an ay ugu darsantay dhibaatooyinkan korontada.