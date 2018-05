Hab cusub oo suurto gelinaya in dadka macaanka qabaa ka maarmaan Insulin-ta

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Dhakhaatiirta Scotland ayaa waxay soo saareen hab cusub oo dhiigga lagu baadhayo kaas oo suurto galinaya in dadka qaba cudurka macaanka ah ee aan hidda ahayn ay kaga maarmi karaan adeegsiga irbadaha Insulin-ta.

Kooxdaa dhakhaatiirta ah oo ka hawl gala Isbitaalka Western General ayaa waxay sheegeen in baadhitaankani muujiyey siyaabo ay u kala duwanyihiin xaaladaha cudurka oo aan hore loo ogayn.

Waxaanay sheegeen in habkan cusub ee baadhitaanku muujiyey natiijooyin isbedel keenay, taas oo macnaheedu yahay in laga maarmi karo irbadaha Insulin-ta ah ee maalin kasta la isku mudo.

Markii hore waxa la rumaysnaa in dadka qaba macaanka aan hidda ahayn ee loo yaqaan Type 1 aanu jidhkoodu soo saarin wax Insulin ah.

Arintaas oo horseeday in ddka qaba cudurkaasi ay si joogto ah ula socdaan xaaladooda oo isku mudaan Insulin inta noloshooda ka hadhay.

Hase yeeshee dhawaan ayaa cilmi baadhis la sameeyey lagu ogaaday in ay jiri karaan xaalado sidaa ka duwani.

Tan iyo intii la soo saaray habkan baadhitaanka dhiigga ee la yidhaa C-peptide xagaagii hore, waxa soo bxay dhawr qof oo cudurka qabay oo gabi ahaan ba ka maarmay inay isku mudaan Insulin. Halka kuwo kalena ay dhakhaatiirtu u dejiyeen hanaan daawayneed oo iyaga u gaar ah.

Prof Mark Strachan oo ah dhakhtar ku takhasusay dawaynta cudurka macaanka, kana hawl gala isbitaalka Western General ayaa ku baaqay in dhamaan bukaanka qaba cudurka macaanka la mariyo baadhitaankan cusub, waxaanu intaa ku daray "hadii aynu ogaano in qof qabo cudurka macaanka hiddaha ah waxa suurto gal ah in qofkaas noloshiisa baadhitaankaasi saamayn weyn ku yeesho [oo wax laga badelo habka loo daweeyo]"

Prof Mark waxa kale oo uu intaa ku daray "hadii sidoo kale aan ogaano in qofka bukaa qabo cudurka macaanka ah ee aan hiddaha ahayn, waxa suurto gal ah in loo helo dawo kale oo aan ahayn Insulin. Waana sababtaas ta aan u aaminsanahay in baadhitaankan cusubi uu muhiimka u yahay isla markaana uu hor seedi karo in wax weyni iska bedelaan siyaabaha loo daweeyo cudurkan"

