Madaxweynaha Brazil oo amar ku bixiyey in jidadka xidhan khasab lagu furo

Madaxweynaha Brazil, Michel Temer, ayaa ciidamada qalabka sida amray in ay banneeyaan wadooyin ay xidheen darawaliinta baabuurta xamuulka oo muaharaadayey shan maalmood, kuwaas oo ka cabanaya kor u kaca degdegga ah ee qiimaha naaftada.

Temer waxa uu sheegay in xukuumadiisu heshiis la gaadhay shirkadaha xamuulka daabula habeenimadii khamiistii oo ay aqbaleen in ay joojiyaan mudaharaadka.

Waxa uu ku eedeeyey koox yar oo uu ku sheegay xag jir in ay diidantahay heshiisku in ay wado mudaharaadka oo ay doonayso in qaranku u garbaduubnaado.

Mid ka mid ah shirkadaha xamuulka daabula ayaa shaqaalaheeda amar ku siisay in ay mudaharaadka joojiyaan.

Mudaharaadadan socday waxay xanibeen dariiqyada waawayn ee isku xidha dalka Brazil oo dhan.

Baabuur waaweyn oo safaf dhaadheer la geliyey ayaa la hor tubay kaalmaha shidaalka ee dalkaas. Tukaamada waaweynna khaanadahoodu way madhan yihiin oo wax badeecado ah lama gaadhsiinin.

Duqa magaalada ugu weyn Brazil ee Sao Paulo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaalad deg deg ahi ka jirto magaalada.

