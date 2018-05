Pakistan oo cayinta maalinta doorashooyinka guud la qaban doono

Lahaanshaha sawirka AP Image caption .

Waxa lagaga dhawaaqay magaalada Islamabad in dalka Pakistan qaban doono doorashooyin guud 25-ka bisha Juulaay.

Baarlamanka dalkaas ayaa la kala diri doonaa Khamiista soo socota, waxaana xilka la wareegi doona ra'isal wasaare iyo maamul ku meel gaadh ah.

Hase yeeshee, muranka siyaasadeed ee baarlamanka ku dhex marayey xisbiga talada haya ee Muslim League iyo mucaaradka ayaa dib u dhigay shaacinta ra'isal wasaaraha ku meel gaadhka.

Qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Pakistan ayaa mudoba soo jiitamayey. Waxaana inta badan murankaasi u dhexeeyaa xisbiyada siyaasadda ee dalkaas oo mararka qaarkood si wayn ugu kala argti duwan arimo badan, iskuna eedeeya musuqmaasuq ay sheegeen in uu dalkaa biyo dhigay.

Ra'iisalwasaarihii hore ee Pakistan, Nawaz Sharif, ayaa dhawr bilood ka hor maxkamad la hor geeyey isaga oo loo haysto laba dacwadood oo musuqmaasuq ah.

Isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa lagu eedeeyey in ay hanti gaar ah oo lagu maal geliyey lacag dalka laga dhacay ay ku leeyihiin magaalada London.

Way beeniyeen in ay wax khalad ah sameeyeen, dadka taageersanna waxay sheegayaan in dacwadahani siyaasadaysan yihiin.

Sharif oo 67 jir ah ayaa banneeyay xilka ra'iisal wasaaraha bishii Juulaay ka dib markii maxkamadda sare ee Pakistan ay xilka ka xayuubisay, ka dib markii ay ku heshay in hanti aanu caddayn meesha uu ka helay uu leeyahay.

Dhagaysiga dacwadda lagu oogay Sharif ayaa si aad ah loo gala soconday gudaha Pakistan iyo dibaddaba.

Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan oo la dhaawacay

Pakistan: Lix iyo toban ku dhimatay goob laga qodo dhuxusha

Halyey qaran oo Pakistan u dhashay oo wadne ka codsaday dowladda Hindiya