Madaxweynaha Brazil oo qiimaha shidaalka ka dhimay 0.14 dollar litirkiiba

Madaxweynaha Brazil ayaa qiimaha naaftada ka dhimay in ka yar 0.14 Dollar litirkiiba. Taas oo ah tanaasul uu uga gol leeyahay in lagu xaliyo mudaharaad ay dhigayeen wadeyaasha baabuurta xamuulka oo dalka muddo todobaad ah kala xidhay.

Michel Temer waxa uu sheegay in qiimahaa aan la bedeli doonin muddo lixdan maalmood gudahood ah. Wixii ka dambeeyana bishiiba mar dib loo eegi doono qiimaha.

Wadeyaasha baabuurta xamuulka ayaa cabashadooda ugu wayni waxay ahayd qiimaha naaftada oo aad kor ugu kacay labadii sanadood ee la soo dhaafay.

Axaddii ayaa ciidamada nabadgelyada Brazil waxay booyado shidaal wada u kaxeeyeen madaarada iyo kaalmo shidaal oo ku yaal ugu yaraan sideed gobol oo ay wadooyinka u banneeyeen.

Shidaalka gabaabsiga ku noqday gobolladaas ayaa keenay in baabuurtu safaf dhaadheer u galaan kaalmaha shidaalka ee ku yaal magaalo madaxda Brasilia qudheeda.

Madaxweyne Michel Temer, ayaa ciidamada qalabka sida markii hore amray in ay banneeyaan wadooyin ay xidheen darawaliinta baabuurta xamuulka oo muaharaadayey, kuwaas oo ka cabanaya kor u kaca degdegga ah ee qiimaha naaftada.

Temer waxa uu sheegay in xukuumadiisu heshiis la gaadhay shirkadaha xamuulka daabula habeenimadii khamiistii oo ay aqbaleen in ay joojiyaan mudaharaadka.

Waxa uu ku eedeeyey koox yar oo uu ku sheegay xag jir in ay diidantahay heshiisku in ay wado mudaharaadka oo ay doonayso in qaranku u garbaduubnaado.

Mid ka mid ah shirkadaha xamuulka daabula ayaa shaqaalaheeda amar ku siisay in ay mudaharaadka joojiyaan.

Mudaharaadadan socday waxay xanibeen dariiqyada waawayn ee isku xidha dalka Brazil oo dhan.

Baabuur waaweyn oo safaf dhaadheer la geliyey ayaa la hor tubay kaalmaha shidaalka ee dalkaas. Tukaamada waaweynna khaanadahoodu way madhan yihiin oo wax badeecado ah lama gaadhsiinin.

Duqa magaalada ugu weyn Brazil ee Sao Paulo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaalad deg deg ahi ka jirto magaalada.