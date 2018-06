Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Putin oo booqanaya Austria

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqonaya magaalada Vienna ee dalka Austria maalinta khamiista ah taas oo ah booqasho dhif ah oo uu ku tagayo dal galbeed ah.

Austria, oo ah dal dhexdhexaad ah, ayaa kamid ahaa dalalka fara ku tiriska ah ee aan safiirkeeda kala bixin Ruushka, dalalkaas oo kasoo horjeestay sumayntii basaas hore oo Ruushka u dhashay Sergei Skripal kaas oo lagu sumeeyey dalka Britain.

Hoggaamiyaha dalka Austria Sebastian Kurz ayaa sheegaya in Austria ay doonayso in ay dhexdhexaadiso Ruushka iyo reer galbeedka.

Soo dhawayn diirran ayaa loogu diyaariyey Vladimir Putin magaalada Vienna.

Kasokow in uu taageerayo cuna qabataynta midowga Yurub ee Ruushka, hoggaamiyaha Austria Sebastian Kurz waxa uu u sheegay warbaahinta Ruushka ee Tass in uu doonayo in Austria ay dhexdhexaadiso xukuumadda Moscow iyo reer galbeedka.

Taageerada Mr Kurz ee cunaqabataynta waa mid iska cad, balse xisbiga ay isbahaysiga leeyihiin ee right Freedom Party ayaa marar badan ku celceliyey in la qaado cunaqabataynta.

Madaxa xisbiga xorriyadda, Heinz Christian ayaa socdaal ku tagay Ruushka labo sano kahor si uu usaxiixo heshiis iskaashi oo ay yeeshaan aqalka Kremlin-ka ee Ruushka looga arrimiyo.