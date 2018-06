Trump oo ku eedeeyey xisbiga Dimuqraadiga inuu wiiqayo dedaalkiisa dib u habaynta sharciga soo galootiga

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Donald Trump

Madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyey xisbiga Dimuqraadiga in ay caqbad ku yihiin dedaalkiisa uu dib ugu habanaynayo sharciga soo galootiga.

Iyada oo siyaasaddiisa adag ee kala qaartay qoysaska soo galootiga ah ee ka tagaya Mexico dhaliil sii kordhaysa lagu hayo, ayaa waxa uu xisbiga ay loolamayaan ku duray inuu masuul ka yahay dhibaato uu ku sheegay in ay tahay mid xun oo ba'an.

Dadka ka faallooda siyaasadda Maraykanka ayaa farta ku fiiqay in xisbiga Trump ee Jamhuurigu haysto aqlabiyadda labada Aqal ee Congress-ka {taas oo u suurto gelin karta in uu meel mariyo siyaasadiisa}.

Mar sii horraysay ayuu sheegay in dalalka Yurub khalad wayn galeen marka ay ogolaadeen in ay qaabilaan malaayiin qof oo soo galooti ah.

waxa uu si gaara u dhaleeceeyey ra'isal wasaaraha Jarmalka, Angela Merkel, oo uu sheegay in shacabkeedu sababtaa awgeed uga soo horjeedsanayaan hogaamiyeyaashooda.

Madaxweyne Trump ayaa waxa ku sii kordhayey cadaadis ku aadan inuu wax ka bedelo siyaasadiisa ku aadan muhaajiriinta.

Arrintan ayaa imaneyso iyadoo dhawaan muhaajiriin doonayay inay galaan Mareykanka ay caruurtooda ku kala tageen xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico.

Xaaska Madaxweyne Trump Melanie Trump iyo xaaska madaxweyne hore oo Mareykanka ah ayaa walaac ka muujisay qaabka madaxweyne Trump uu u wajahayo muhaajiriinta.

Bayaan ay soo saartay Melania Trump ayaa waxa ay ku sheegtay inaysan jecleyn inay aragto caruur laga fogeynayo qoysaskooda.

Iyad oo si aan buurneyn u naqdienyso qaabka uu zowjkeeda waa madaxweyne Trump e uu u wajahayo siyaasada socdaalka ayaa waxa ay sheegtay in sharciyada Mareykanka ay tahay in la raaco sidoo kale ay tahay haatan dalka in si daacad ah loo maamulo.

Marwadii koowaad ee hore ayaa waliba arrintan kusii fogaatay.

Laura Bush oo ku nool xadka goblka Texas laguna qoray warbixinteeeda wargeyska Washington Post ayaa waxa ay ku tilmaantay in siyaasada dulqdaas la'aanta muhaajiriinta ay tahay mid foolxun, damiir la'aan ah iyo qalbi jab.

Waxa ay sheegtay in sameyntta magaalooyin la dejiyo caruurta walidkood laga fogeeyo iyo in loo badelo goobaha ganacsig meel lagu xareeyo caruurta inay kadhigan tahay xasuus cabsi ku dheehan oo la mid ah xerooyinkii laga soo buuxin jiray maxaabiistii Japan ee Mareykanka xiligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida.

