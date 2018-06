Doorashada madaxtooyada, baarlamanka Turkiga oo berri loo dareerayo

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Erdogan oo olole ku jira

Maanta ayaa ah maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada dalka Turkiga ka hor inta aan berri oo Axad ah loo dareerin doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka.

Saadaasha ayaa sheegeysa in doorashadani ay tahay mid aad la isugu dhowyahay waxaana suurtagal ah in madaxweyne Erdogan lagu khasbo in la aado wareeg labaad oo doorasho ah ka hor inta aan lagu kala bixin.

Bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ayuu madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay in dalka ay ka dhaceyso doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyay, arrintaa oo lama filaan ku noqotay kooxaha mucaaradka oo aan iyagu horey isu sii diyaarin, waxa ayna u muuqatay in madaxweynaha awoodda badan ee Turkiga uu diyaar u ahaa in si fudud ay guushu u raacdo.

Balse mudada labad bilood ahayd ayaa ah wakhti aad u badan marka la eego siyaasadda dalka Turkiga. Mucaaradka kala daadsan ee dalkaasi ayaa u midoobay doorashada baarlamaanka si xisbiga madaxweyne Erdoqan ee AK party uusan u helin aqlabiyad ku filan.

Sidoo kale Muharem Ince oo ah xildhibaan u janjeera bidixda dhexe ayaa aad u sii xoojiyay ololahiisa uu ku doonayo in uu noqdo ninkii is hortaagi lahaa Erdogan, ugu yaraanna ku khasbi lahaa in la isla aado waji labaad oo doorasho ah oo aan lagu kala bixin tan berri dhici doonta.

Isu soo baxyada siyaasadeed ee ugu dambeeyay ayaa dhacaya maanta waxaana musharixiintu ay intooda badan ololahooda ku qabsanayaan gudaha magaalada Istanbuul.

Sida caadiga ahayd dadka codbixiyeyaasha ah ayaa wali u badan dhanka Erdogan balse markii ugu horreysay muddo 15 sano ah, mucaaradka dalkaasi ayaa u muuqda mid leh rajo wanaagsan.