Mahiigaanno dad ku laayey Japan

Ugu yaraan sideed iyo soddon qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen daadad ka soo rogmaday roobab mahiigaanno ah oo ka da'ay Japan iyo meelo dhulku go'ay, ku dhawaad kontomeeyo kalena la la'yahay.

In ka badan hal malyuun iyo badh oo qof ayaa la faray in ay ka baxaan guryahooda oo ku yaal galbeedka iyo bariga dalkaas, saddex malyuun in ka badan oo kalena waxa lagu war geliyey in ay daad gurayn u diyaar noqdaan.

Boqolaal guri ayaa ku wax yeelloobay daadadkaas. Konton kun oo askari oo boolis, kuwa dab demiska iyo kuwa difaaca madaniga ah ayaa ka qayb qaadanaya hawlaha gurmadka iyo baadi goobka.

Wakaaladda saadaasha hawada ee Japan ayaa waxay saadaalinaysaa in dhawrka maalmood ee soo socda roobab laxaad lihi dalka ka di'i doonaan.

