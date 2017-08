Barcelona oo fasaxday Neymar

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Neymar ayaa ciyaartoyda ay Barcelona iskala dheelaan u sheegay Arbacadii in uu jecel yahay in uu ka tago kooxda

Neymar ayaa loo ogolaaday in uu ka tagi karo kooxda Barcelona, iyadoo la filayo in uu ku biiro naadiga Paris St-Germain iyadoo la filayo in ayna ka bixiso 222 milyan oo Yuuro, lacagtaas oo noqon doonta middii ugu badnayd ee abid lagu gato ciyaartoy.

Ciyaaryahankan reer Brazil ee 25ka ah ayaa saaxiibbadii oo ay isla tababaranayeen u sheegay Arbacadii in uu jecel yahay in uu ka tago kooxdaasi Spain ka dhisan.

Intaas wixii ka dambeeyayn tababare Ernesto Valverde ayaa u ogolaaday in uusan ka soo qaybgalin tababarka oo uu xalliyo mustaqbalkiisa.

PSG ayaa la sheegay in ay diyaar u tahay in ay kula wareegto 222 milyan oo Yuuroo.