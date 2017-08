Muxuu yahay dhibkan Arsenal haysta hadduu Sanchez joogo iyo haddii kalaba?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Alexis Sanchez

Fasixii xagaagii, waxaa wararka hareeyay in Alexis Sanchez uu ka tagayo Arsenal iyo mustaqbalkiisa.

Wararkaas ayaana sii soconaya illaa laga gaaro Khamiista oo uu xirmo suuqa ciyaartoyda lagula kala wareegayo.

Laakiin kullankii Axaddii ee niyad jabka ahaa wuxuu muujinayaa heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada Arsenal ee u baahan in wax laga qabto.

In 4-0 looga badiyo kullankii Anfield, Arsenal waxaa ka muuqatay in farsamo ahaan aysan u dhaweyn kooxaha kale ee xifaaltanka uu kala dhexeeyo.

Umaysan muuqan koox dooneysa in ay guul gaarto, mana aysan ciyaarin farsamadii lagu garan jiray Arsenal.

Aaway wanaagii Arsenal? Lama hayo, kamana uusan muuqan. Inta uusan billaaban xilli ciyaareedkan, waxaa la saadaaliyay in Arsenal aysan gaari doonin afarta koox ee ugu horeeya Premier League-ga, sababtoo ah kama aysan faa'ideysan suuqa ciyaartoyda.

Waxay ceeb ku tahay koox dooneysa inay isa soo dhisto ka dib markii ay ka hartay horyaalka yurub, markii ugu horeysay muddo 20 sano ah.

Haddii ay fasaxaan Sanchez, waxay ku jiraan dhibaato aan ka soo kabsasho lahayn, waxayna u baahanayaan inay buuxiyaan booskiisa.

Image caption Ciyaar xumada Xhaka iyo Ramsey waxay ahayd faa'idada Liverpool

Sanchez wuxuu doonayaa in uu ka tago Arsenal

Sanchez wuxuu ciyaaray kullankii ugu horeeyay xilli ciyaareedkan, wuxuuna fooda daray Liverpool ka dib hadalladii la isla dhexmarayay ee ahaa inuu ka guurayo Emirates.

Wuxuu ka ciyaarayay dhanka bidix, wuxuuna caawinayay Danny Wlebeck iyo Mesut Ozil, wuxuuna ahaa halista keli ah ee Liverpool ay wajeheysay.

Laakiin waxay ku ahayd dhibaato, sababtoo ah Arsenal kubadda si wanaagsan umaysan helin.

Wuxuu u shaqeeyay si adag, laakiin markii la badalay waxaa ka muuqday jahwareer, inkastoo uu dhoolacadeynayay.

Hadaba, miyuu doonayaa in uu Arsenal sii joogo? Sidaas looma maleynaayo. Waxaa jiro warar sheegaya in uu Manchester City aadi doono, waxaana suuragal ah inuu Khamiista ka hor ka tago Woqooyiga London.

Meesha ay Arsenal daciifka ka tahay waa qadka dhexe

Granit Xhaka iyo Aaron Ramsey waxay ku sugnaayeen dhexda, labada dhinacna waxaa ka taagnaa Alex Oxlade-Chamberlain iyo Hector Bellerin.

Ciyaartoyda dhexda marna uma aysan ciyaarin sida ciyaartoy oo ah in ay caawiyaan difaaca.

Liverpool waxay si joogto ah kubadda ula dhexmareysay qadka dhexe ee Arsenal, waxayna meelo bannaan ka heshay qeybta dambe ee difaaca kooxda martida ahayd.

Dhibaatada Arsenal ee halkanna ma ahayn mid la xiriirta shaqsiyad ama koox. Markii Francis Coquelin uu badalay Ramsey, wuxuu la yimi isbedel ciyaareed in kastoo laba gool oo kale laga dhaliyay.

Arsenal waxay u muuqatay mid isku deyeysa inay ciyaarta wax ka badasho, awoodeedana soo ceshato.

Haddii Arsenal ay haysato hal ama laba ciyaartoy oo dhexda ah, waa in Arsene Wenger uu u sheegaa in aysan dhinacyada aadin oo halkooda ay joogaan, aysanna ogolaan in kubadda ay soo dhaafto.