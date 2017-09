Mourinho oo nugayl dareemaya marka uu Fellaini ka maqan yahay

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Tababaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa sheegay in "in uu dareemayo in ay kooxdu ka tabar daran tahay sidii ay ahayd" marka uu ka maqan yahay Marouane Fellaini.

Arrintaas ayuu sheegay Ka dib markii uu xaqiijiyay in ay jirto tuhun ku saabsan in ciyaaryahankan dhexda ka dheella uusan u soo safan karin ciyaarta Horyaallada Yurub ee Champions League, iyaga oo la dheeli doona kooxda FC Basel oo ay kuwada jiraan horinta A.

Fellaini ayaa ka baaqday ciyaartii barbaraha ku dhamaatay ee 2-2 ay la galeen kooxda Stoke, ka dib markii uu ka dhaawacmay turuqa xagasha ka hooseeya.

Aragtida ay taageerayaaashu ka qabaan ciyaaryahankan reer Belgium ayaa kala duwanayd tan iyo markii uu kooxda kaga soo biiray Everton sannadkii 2013kii, laakiin Mourinho ayaan la gabanin sida uu muhiim ugu arko ciyaaryahanka.