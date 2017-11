Alan Shearer: Wenger ha raali galiyo Raheem

Lahaanshaha sawirka Reuters

Arsen Wenger "aad buu ugu khaldanaa" in uu Raheem Sterling ku eedeeyo in uu istuuray, tababaraha Arsenal-na waa in uu raaligalin bixiyaa, ayuu yiri Alan Shearer.

Wenger ayaa dareemay in Sterling uu istuuray sidaana ay Manchester City ku heshay gooshii labaad oo rigoore ahayd.

Ciyaartii Axaddii dhacday ayaa Arsenal lagaga badiyay 3-1.

"Waxaan rumaysanahay in aysan rigoore ahayn," ayuu Wenger u sheegay BBC Sport, "Waan ognahay Sterling si wanaagsan ayuu isu tuurtuuraa, si wanaagsan ayuuna arrintaas u sameeyaa.

Shearer oo la hadlaya barnaamijka Match of the Day 2 ayaa yiri "Sinaba arrintaas istuuritaan uma noqon karto, rigoore ayayna ahayd".

Kabtankii hore ee England ayaa intaas ku daray: "Waa arrin uu Wenger ku doonayo in uu indhaha kaga leexiyo kooxdiisa oo aan si wanaagsan u ciyaarin. Qof kale sumcaddiisa ayuuna faragaliyay isaga oo ka khaldan.

"Waxay ila tahay waa raali galin ayuu ka mudan yahay Sterling".

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Manchester City ayaa ku guulaysatay ciyaarteedii sagaalaad ee xiriir ah, waana markii koobaad ee ay guulaha isku xijiso hal xilli ciyaareed.

Guul darradaas ayaa Arsenal-na u horseeday in ay kaalinta lixaad ka gasho shaxda ayna 12 dhibcood ka hoos marto City oo hogaanka haysa.

Wenger intii ay ciyaartaasi socotay waxaa kale oo uu ka "xumaaday" gooshii saddexaad ee City markaas oo ofsayt laga dhigi karay Gabriel Jesus iyo David Silva.

Tababarahan Faransiiska u dhashay wuxuu sheegay in tayada garsooreyaashu ay hoos u sii dhacayso sannad walba.