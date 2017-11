Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan AUBAMEYANG - Cayaaryahanka xulka Gabon iyo kooxda Borussia Dortmund

Weli horay taarikhda horyaalka Jarmalka ee Bundesliigaha ugamaysan dhicin in uu cayaaryahan Afrikaan ah hoggaanka u qabto goolal dhalinta ka hor Pierre-Emerick Aubameyang oo dhaliyay 31 gool.

Goolashan uu dhalliyay cayaaryahanka reer Gaboon wuxuu noqday ciyaaryahankii labaad ee Afrikan ah ee goolal ka badan 30 ka dhaliya horyaalka Jarmalka.

Waxaa cajiib ah in xiddiga kooxda Dortmund uu 31-ka gool dhalliyay 32 kulan oo uu u saftay kooxdiisa, cayaaryahankan ayaa ah mid aad u dheereeya, wuxuuna xilli ciyaareedkii labaad si xiriir ah ugu ciyaaraa kooxda hoggaanka u hayso horyaalka Jarmalka.

3 gool oo uu bishii Maarso ka dhalliyay kooxda Benfica oo ay kooxdiisu la dheeshay kulan katirsan koobka Champions League-ga ayaa ka caawisay in dhamaan goolashii uu dhalliyay ay gaaran 40 gool. Waa goolal ka caawiyay in Dortmond ay ku guulaysato horyaalka Jarmalka.

Qaabka cayaareedka Aubameyang ayaa ahaa mid aad uu wanaagsanaa waxayna taas horseeday in loo magacaabo in uu tartan uu galo abaalmarinta cayaaryahanka ugu wanaagsanaa sannadka ee ay bixiso xiriirka kubadda cagta ee FIFA, wuxuuna noqday cayaaryahanka keliya ee Afrikaan ah ee loo soo xusho in uu abaalmarintaas tartan uu galo.

28 sano jirkan waxaa isaga iyo cayaaryahanka kale ee loo magacaabay in uu tartan uu galo abaalmarinta cayaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradan Afrika ee BBC Sadio Mane, waxay ka mid ahaayen liiskii kama dambeyska ahaa ee tartankii abaalmarinta Ballon d'Or.

Inkastoo ay jirto rajo laga qabo in cayaaryahankan reer Gaboon, oo qaab cayareedkiisu wanaagsan yahay ee jecel labiska, in uu ka tago kooxda marka uu suuqa kala iibsiga cayaartooyda furmo.

Kooxaha qaniga ah ee Paris Saint-Germain iyo Manchester City ayaa horay u muujiyay in ay xiiseynaayan cayaaryahankan, balse waxaa burburtay riyadii cayaaryahankan uu horay uga qabay in uu mar un ku biro kooxda Real Madrid, kadib markii kooxdan uu jecelyahay awoowgiisa ay iska indha tirtay dalabkiisa, inkastoo qaab cayaareedkiisa uu ahaa mid aad uu wanaagsan, gaar ahaanna marka la eego gool dhallintiisa.

Wuxuu dhalliyay 135 gool, 204 kulan oo uu kooxda uu saftay, Waxaana suuragal ah in uu gaaro taarikhda gool dhallinta ee kooxda Dortmond oo in muddo ah soo jirtay.

'Auba' ayaa halkii ka sii waday xilli cayaareedkan goolal dhallinta, isagoo isticmaalaya dhaqdhaqaaqyadiisa aan dhamaadka lahayn iyo in uu isha ku qabto dhalinta goolasha, wuxuuna dhalliyay 8 gool, 6-dii kulan ee ugu horeeyay xilli cayaareedkan.

Heer caalami ahaan, Kabtanka xulka Gabon, wuxuu soo bandhigay qaab cayaareed wanaagsan, maadama xulkiisa uu noqday waddankii 4-aad ee martigeliya cayaaraha qaarada Afrika oo ku guuldareeystay in uu u soo baxo warreega 8 dhammaadka tartanka, inkastoo uu dhaliyay 2 gool, seddaxda kulan ee uu u saftay xulka dalkiisa

Hadaba, qaab cayaareedka wanaagsan ee Aubameyang ma u horseedi doonaa in uu noqdo cayaaryahankii ugu horeeyay ee waddanka Gabon uu dhashay oo ku guulaysto abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC-da?