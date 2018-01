Garsoore haraatiyay ciyaaryahan oo la ganaaxay

Lahaanshaha sawirka BT Sport Image caption Garsoore Tony Chapron ayaa la arkay isagoo haraatiyaya Diego Carlos oo u ciyaara kooxda Nantes ee dalka Faransiiska.

Garsooraha oo si ula kac ah u haraantiyay Ciyaaryahanka kooxda Nantes oo ka dibna garoonka kaga saaray kaarka casaanka ah, ayaa shaqada laga joojiyay "illaa amar dambe", sida uu sheegay xiriirka ciyaaraha Faransiiska ee FA.

Kooxda Nantes ayaa la ciyaareysay Paris St-Germain (PSG).

Iyadoo kubadda ay PSG ku sii waday dhanka goolka Nantes ayuu difaaca, Diego Carlos wuxuu dhabarka ka riixay garsoore Tony Charpon oo dhulka ku dhacay, waxay arrinta u muuqatay mid aan ula kac ahayn.

Chapron ayaa lugta ka haraatiyay ciyaaryahanka ka dibna kaarka cas ayuu siiyay. Daqaaqidihii ugu dambeeyay ee ciyaarta ayaa la marayay.

Kooxda PSG ayaa 1-0 ku adkaatay ciyaarta.

Warbixin ka soo baxday xafiiska FA-ga Faransiiska waxaa lagu sheegay in laanta ay ku mideysan yihiin garsoorayaasha iyo guddigooda anshaxa ay "go'aansadeen in Tony Chapron oo arbacada qaban lahaa ciyaar kale, shaqada laga joojiyay illaa amar dambe".

Waxaa intaa lagu daray: "Tony Chapron waxaa lagu wargeliyay in uu la kulmay guddiga anshaxa ee xiriirka maamula huryaalka Faransiiska".

"Tony Chapron, ka dib markii uu dib u daawaday muuqaalka wuxuu gartay in ay shil ahayd in dhulka lagu tuuro. Wuxuu DTA ku wargeliyay in uu diyaariyay warbixin uu u gudbiyo guddiga anshaxa ee LFP."

Guddoomiyaha Nantes, Waldemar Kita wuxuu sheegay in Chapron ay tahay in lix bilood oo ganaax ah uu ku muteysto dhacdada "fadeexada ah".

"Waa wax aan jirin," ayuu yiri Kita oo telefishin Faransiis ah la hadlay. "Waxaa dunida oo dhan la iga soo gaarsiiyay 20 farriin oo la iigu sheegay in garsoorahan uu yahay mid iska dheeldheelaya."

"Haddii aan wax badan sheego waxaa i dacweynaya guddiga anshaxa. Xaq uma lihin in aan wax kasta sheegno," ayuu hadalkiisa ku daray.