Chelsea ma waxey dooneysa weeraryahanka Arsenal ee Giroud?

Ma dhici kartaa in uu Chelsea aado? Taageerayaasha Arsenal - ma aqbalaysaan in laba ciyaaryahan oo muhiim ah aad bil gudaheed ka iibisaan laba kooxood oo loolan uu idiinkala dhexeeyo?

Wargeyska The Mirror ayaa ku warramayo in ugaarsiga kooxda Chelsea ee ah in ay ciyaaryahan weerar ah helaan uu la galay gool-dhaliyaha Arsenal, Olivier Giroud.

Horay waxaa la saadaalinayay in uu xiriir la leeyahay kooxda Borussia Dortmund.

Tababaraha kooxda Arsenal, Wenger wuxuu sheegayaa "in aysan ku dhoweyn" xitaa in qof un ay heshiis la saxiixdaan.

Wararka laga helayo Arsene Wenger waxay sheegayaan in Olivier Giroud, oo tan iyo 19kii Desembar aan lagu soo darin safka koobaad ee kooxda, uu ciyaari doono kullanka Swansea ee Talaadada.

Balse "waa xilli hore" in la dhoho ciyaaryahan Denny Welbeck wuu soo noqonayaan.

Wenger wuxuu intaa ku daray in Giroud uusan marna qeyb ka noqon heshiiska la doonayay in lagula soo wareego weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang.

Mar wax laga weydiiyay in ay ciyaaryahan la soo wareegayaan xilli dhow wuxuu ku jawaabay: "Weli waa macquul inkastoo aynaan ku dhoweyn in qof un aan heshiis la galno. Idiinma siinayo magac gaar ah laakiin xilligan kuma dhowin in qof uu nagu soo biiro."

"Haddii qofna uusan nagu soo biirin, ma jiro ciyaaryahan naga tagayo, waxaa suuragal ah in mid ama labo ciyaaryahan oo da'yar ah aan ku bixino deen."