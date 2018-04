Arsenal oo ku durdurisay CSKA Moscow

Lahaanshaha sawirka Reuters

Tababaraha Arsenal, Arsene Wenger ayaa sheegay in kooxdiisu ay ka soo baxday qayb ka mid ah shaqadii u taallay ka dib markii "ay si qurux badan" u dheeleen qaybtii hore ciyaarta ay ku dubteen CSKA Moscow.

Ciyaartaas ayaa ahayd is aragga koobaad ee rubuc dhamaadka Koobka Horyaallada Yurub.

Alexandre Lacazette iyo Aaron Ramsey ayaa min labo gool dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta.

Arsenal ayaan goolal kale dhalinin laakiin Khamiista soo socota ayay u socdaali doonaan caasimadda Ruushka si ay ugu dheelaan lugta labaad.

"Waa in aan xaqiiqada isu sheegnaa, shaqada halkaas taalana waa in aan ka soo baxnaa oo aan isku daynaa in aan badino, arrintaas ayaana aha sida ugu wanaagsan" ayuu yiri Wenger.

Lahaanshaha sawirka Rex Features Image caption Ramsey oo si quruxbadan gool u dhaliyay

."Qayb ka mid ah shaqada ayaan qabanay" ayuu intaas ku sii daray Wenger, " Si wanaagsan ayay labada kooxoodba u ciyaareen, waana taas sababta keentay in qaybta hore ee ciyaartu ay noqoto mid aad u qurux badan.