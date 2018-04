Pep Guardiola: intii aan kulanka United daawan lahaa waxaan cayaarayaa golf

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa cayaari doono golf intuu uudaawan lahaa kulanka Manchester United ay la dheeli doonto kooxda West Brom maanta inkastoo uu ogyahay in kooxdiisa ay ku ku guuleysan doonto horyaalka Premier League-gga.

City oo Tottenham kaga adkaatay 3-1 sabtidii ayaa koobka qaadi doonta haddii United maanta looga adkaado garoonkeeda Old Trafford.

Kooxda Manchester City ayaa 16 dhibcood ka horreysa United oo lix ciyaarood u dhimantahay halak Manchester city-na ay u hartay 5 kulan.

Haddi United ay garaacdo West Brom,waxaa kaloo laga doonaya doonaya in maalinta arbacada ah kulanka ay la leedahay Bournemouth ay sidoo kale badiso haddi ay dooneyso in City aysan qaadin koobka kulanka soo socdo.

22 April Man City iyo Swansea ayaa kuwada cayaari doona garoonka City ee Etihad.

"Muhiimadda ayaa ah in aan nasiib u yeelano in aan koobka ku qaadno gurigeena. Waxaan ku faraxsanahay in koobka na lugu siiyo taageerayaasheena hortooda." Ayuu yiri Guardiola.

City ayaa 2-0 ku hormartay markii ay kooxda Manchester United ka badineysay 7-dii April taas markii dambe 3-2 loogu bedalay.

Haddi city ay badin lahayd kulankaasi garoonka united ayaa lagu guddoon siin lahaa koobka.

Tabbabarihii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa ciyaarayay golf markii Red Devils loo xaqiijiyay in ay ku guuleysatay horyaalkii ugu horreyay ee Premier League-gga 1993.