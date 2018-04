Mo Faarax oo kaalinta saddexaad ka galay tartanka Marathon-ka ee London

Lahaanshaha sawirka Reuters

Orodyahaynka matala dalka Britain Mo Farah ayaa Marathon-ka London ka dhacaya ka galaya kaalinta saddexaad, halka orodyahanka u dhashay dalka kenya Eliud Kipchoge uu dhigay rikoor cusub isagoo markii saddexaad ku guuleystay tartankaas.

Faarax ayaa markii hore hoggaaminayay tartanka balse markii dambe waxa uu laba daqiiqo iyo afar ilbiriqsi ka dib dhacay Kipchoge.

Xarriiqda ayuu waxa uu ku jaray labo saacadood,lix daqiiqo iyo 21 ilbiriqsi si uu u jabiyo rikorkii u yaallay Steve Jones oo ah 33 jir u dhashay dalka Britain.

Faarax oo ku guulaystay 4 jeer ciyaaraha ciyaaraha Olombikada ayaa haatan galay kaalinta saddexaad.

Kipchoge ayaa loo aqoonsaday in uu yahay ninka ugu khabiirsan Oroddada marathon

Ethiopa's Tola Shura Kitata finished in a surprise second place, 32 seconds behind Kipchoge.

Waxaa kaalinta labaad galay Tola Shura Kitata oo uu dhashay dalka Itoobiya.