Argentina oo joojisay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la dheeli lahayd Israaiil

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Argentina oo joojisay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la yeelan lahayd Israaiil

Xulka kubadda cagta ee dalka Argentine ayaa lagusoo warramayaa in ay joojiyeen ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmari lahayd xulka kubadda cagta ee Israaiil taas oo qorshays nayd maalinta sabtida ah.

Waxaa lagu waday in ciyaartuay ka dhacdo magaalada Qudus ciyaartaas oo ahayd tii ugu dambaysay ee xulka Argentine uu ciyaaro kahor inta uusan bilaaban Koobka adduunka ee daba yaaqada bishaan ka dhacaya Ruushka.

Waxaa jiray cadaadis isasoo taraya oo saarnaa xulka Argentine oo ah in aysan la ciyaarin Israaiil kaas oo uga imaanayey dibad baxayaal ka eedsheeganaya habdhaqanka Israaiil ee ku aaddan Falastiiniyiinta.

Cadaadiska ayaa sii xooggaystay kadib markii ciyaarta oo ka dhici lahayd magaalo xeebeedka Haifa laga wareejiyey, taas oo keentay in baaritaan lagu sameeyo in masuuliyiinta Israaiil ay kharash ku bixiyeen in ciyaarta loo wareejiyo Qudus.

Dhammaadkii todobaadka madaxa ururka midowga kubadda cagta ee Falastiin ayaa ka codsaday taageerayaasha in ay gubaan sawirrada xidigga reer Argentine ee Lionel Messi haddii uu ciyaartaas dheelo.

Majiro war si rasmi ah ugasoo baxay Argentina ama israaiil balse ciyaartowga kale oo u ciyaara Argentine - Gonzalo Higuaín ayaa laga soo xigtya in uu yiri in go'aanka ah in aan la ciyaarin uu yahay kan saxda ah.