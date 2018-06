Ciyaartii labada Manchester oo baaqatay

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Labada Manchester ee dariska ah waxaa ka dhexeeya xifaaltan

Waxaa baaqatay ciyaar saaxiibtinimo oo Shiinaha ku dhex mari lahayd Manchester United iyo Manchester City, kaddib markii roob mahiigaan ah oo da’ay uu garoonkii ka dhigay meel aan lagu ciyaari Karin.

Tababaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho oo axaddii booqday garoonka Bird's Nest stadium ee magaalada Beijing ayaa oogada garoonka ku tilmaamay mid “xun”.

Inta aan lagu dhawaaqin in ciyaartu baaqatayna tababaraha kooxda Man City, Pep Guardiola ayaa sheegay in rajadiisa u wayn ay tahay in ciyaartoydu ay iska ilaaliyaan in ay dhaawacmaan.

City iyo United ayaa sheegay in “qabanqaabiyeyaasha iyo labadada kooxoodba” ay go’aansadeen in ay baajiyaan ciyaarta ka dhici lahayd garoonkii lagu qabtay Olombikadii 2008.

Roob culus ayaa da’ay habeenimadii waxaana la saadaaliyay in roob mahiigaan ah uu di’i doono Isniinta.

Afar iyo labaatan saac oo qasan ayaa soo martay Red Devils.

Tababare Mourinho shir jaraaiid oo la qorsheeyay in uu qabto ayaa la isku qabqabsaday kaddib markii dad badan ay isku dayeen in ay ka qaybgalaan iyadoo goobtii ay u muuqatay mid aad u yar oo aad u kulul.

Diyaaraddii kooxda Man United wadayna waxay si aan la qorshaynin ugu hakatay Tianjin, oo 160 kiiloo mitir u jirta magaalada Beijing kaddib markii caasimadda dalkaasi ay ku dhufteen duufaanno.

United waxay ka soo tagi doontaa Beijing iyada oo ku soo laaban doonta Manchester galinka dambe ee Isniinta sidaas oo ah sida uu qorshuhu ahaa, Man City ayaase u duuli doonta Shenzhen halkaas oo ay ciyaar

kula leeyihiin Borussia Dortmund.