"Liyuu Boliiska Soomaalida Itoobiya waa in la kala diraa"

Dalka Uganda waxaa ka taagan jahawareer ku aaddan qaabka loo hirgelinayo canshuur cusub oo lagu soo rogay adeegsiga baraha bulshadu ku wada xiriirto, taasoo uu shalay ansixiyay baarlamaanka wadankaasi.

Sharcigan ayaa ansixiyay qorsho ay dowladda ku doonayso inay maalintiiba shan sent oo dollar ay uga qaado dadka adeegsaiga baraha bulshada sida WhatsApp iyo Facebook.

Lacagaha taleefannada gacanta la isugu diro ayaa iyagana lagu canshuuri doonaa 1% kolba xaddiga la diro.

Baraha bulshada ayaa muhiim ka noqday siyaasadda dalka Uganda

Social media has become an important political tool in Uganda for both the ruling party and opposition. Access to platforms was shutdown during elections in 2016