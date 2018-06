Madaxweyne Geelle oo dhaliilay mucaaradka Jabuuti

Madaxweynaha dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa ku dhaliilay mucaaradka dalkaasi in ay doonayaan dimuquraadiyad uu ku sheegay in ay tahay mid is dhex yaac ah oo aan kala dambeyn lahayn.

Madaxweyne Geelle oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa sheegay in mucaaradku ay doonayaan in ay Jabuuti ku dabaqaan dimuquraadiyad ay waddamo kale ku soo arkeen iyaga oo aan eegeyn wacyiga dalka ka jira.

Mucaardka Jabuuti ayaa si weyn uga biyo diiday go'aanka uu dhawaan madaxweyne Geelle ku shaaciyay in uu markii afaraad u tartamayo xilka madaxweynenimada.

Haddaba, Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo u warramay weriyaha BBC-da Cabdirisaaq Xaaji Catoosh, ayaa ugu horreyn ka hadlay horumarka uu isleeyahay Jabuuti waa ay ku tallaabsatay muddadii 16-ka sano ee uu xilka hayay.