Trump oo moodayay in ay madaxweynenimadu sidan ka fududahay

Lahaanshaha sawirka .

Donald Trump ayaa sheegay in uu moodayay in madaxweynenimadu "ay ka fududatay"sida ay hadda tahay, arrintaas ayuu ku sheegay waraysi lagu beegay markii uu xafiiska hayay boqol maalmood.

"Noloshaydii hore aad baan u jeclaa. Waxyaabo badan ayaana isku waday," ayuu ku kuri wakaaladda wararka ee Reuters.

"Noloshaydii hore waan jeclaa, waxaanna is lahaa tan baa ka fudud."

Intii uu waraysigu socday waxaa kale oo uu sheegay in xogtiisa gaarka ah aysan qarsoonayn hadda marka loo eego markii uu ahaa ganacsadaha.

"qof shabaq yar ku jira ayaad noqon, sababtoo ah ilaalo xaddhaaf ah ayaa jirta xaqiiqatanna meelna ma aadi kartid," sidoo kale wuxuu sheegay in uu u xiisay in uu gaariga gacantiisa ku wato.

Lahaanshaha sawirka EPA

Shaqada kali ah ee rasmi ah ee madaxweynaha Maraykanka waxay ka timaadaa dastuurka Maraykanka sida uu qoran JFK Library.

Liiskaas waxaa u horreeya in madaxweynuhu uu yahay abaanduulaha ciidammada qalabka sida ee Maraykanka.

In uu milatariga iyo ciidammada badda xukumo waxaa u wehelisa in madaxweynuhu uu cafin karo magangalyana siin karo dadka dambiyada gala. Iyo in uu heshiisyo la gali karo dalalka isaga oo ansxin ka haysta aqalka Senetka.

Liiskaas oo 10 qaybood ka kooban waxaa ka mid ah "in uu awood u leeyahay in uu helo xogta iyo afkaarta waaxaha fulineed". Wuxuuna "masuul ka yahay dhaqangalinta sharciga dalka".

Lahaanshaha sawirka .

Markii uu u tartamayay madaxtinimada iyo markii uu xilka qabtayba qaar ka mid ah dadkii codka dhiibtay ayaa walaac ka muujiyay in Trump uusan lahayn khibraddii iyo khabiirnimadii uu shaqadan si hufan ugu qaban lahaa.

"Arrinta aan qabay intii aan la dooranin waxay ahayd in Trump uusan lahayn khibrad hore oo uu ku xoojiyo waxa uu sheegayo," ayay Lori Hack u sheegtay BBC.

Lori oo xubin firfircoon oo xisbiga Jamhuuriga ah ayaan u codaynin Trump.

Haddana mar kale ayay ka hadashay oo waxay tiri

"In aad madaxweyne noqoto way ka duwan tahay in aad shirkad maamusho," waxayna sii raacisay "waxaan u malaynayaa in ay u xaqiiqawday in arrintu aysan kaftan ahay."

Lahaanshaha sawirka .

Intii uusan galin doorashadii uu ku guulaystay, madaxweyne Trump wuxuu ku hawlanaa ganacsiyo kala duduwan.

Sida ku qoran taariikh nololeedkiisa rasmiga ah wuxuu ku billaabay in uu u shaqeeyo aabihii intaa ka dibna wuxuu billaabay in uu lacag ka sameeyo shirkadda ganacsiga guryaha ee Manhattan.

Hantidiisa waxaa ka mid ah Trump Tower iyo Trump Plaza, wuxuu sidoo kale leeyahay meelo lagu ciyaaro ciyaarta golf iyo huteelo.

Lahaanshaha sawirka .

Muwaadiniin kale oo ay ka mid tahay Beth Howard ayaan faraxsanayn mana aha oo kali ah taariikh nololeedkiisa ee waxay diidan yihiin qoyska Trump ee ka shaqaynaya Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka.

"Dadkaas ma istaahilaan in ay dalka maamulaan," ayay tiri Beth