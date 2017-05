Garth Crooks oo mudaaharaad ugu baaqay ciyaartoyda madaw ee Talyaaniga ka dheela

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ciyaaryahankan khadka dhexe uga dheela dalka Ghana kooxihii u horay ugu soo ciyaaray waxaa ka mid ahaa Portsmouth iyo Sunderland

Garth Crooks oo horay afka hore uga dheeli jiray Tottenham ayaa sheegay in "ciyaartoykaste oo madaw ah oo naftiisa xushmaynaya" oo ka dheela Talyaaniga in ay mudaaharaad sameeyaan Sabtida iyo Axaddan tan iyo inta laga laabanayo halka ciyaar ee laga ganaaxay Sulley Muntari.

Muntari oo 32 jir ah oo khadka dhexe uga dheela kooxda Pescara ayaa ciyaar laga ganaaxay ka dib markii uu ka mudaaharaaday hadallo cunsuriyaysan oo ka soogaaray taageerayaashii ka soo qaybgalay ciyaartii ay Axaddii la yeesheen kooxda Cagliari, taas oo u horseeday in uu ka cawdo oo qaato kaarka jaalaha ah ka hor inta uusan ciyaarta ka bixin.

Ururka ka soo horjeeda midab takoorka ee Kick It Out ayaa masuuliyiinta kubadda ee Talyaaniga ku tilmaamay kuwo aan ka go'naansho lahayn.

"Kuwa awoodda leh ee Talyaaniga jooga waxay u baahan yihiin in ay Tallaabo qaadaan si ay u hor istaagaan in tan oo kale ay mar kale dhacdo," ayay Twitterka ku soo qoreen Kick It Out.

Guddiga anshaxa u qaabilsan koobka Serie A oo soo saaray ganaaxa Muntari ayaa ku heshiiyay in ficilka taageereyaashu uu ahaa "mid la kohdo" balse sharcigoodu uu dhigayo in aan ciyaaraha laga mamnuucin taageereyaasha kooxda Cagliari maadaama oo oo dadka ficilkan ka dambeeyay "lagu qiyaasay 10 ruux" taas oo ka dhigan wax ka yar 1% ka mid ah taageereyaashii garoonka joogay.