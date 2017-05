Aqalka wakiilada Maraykanka oo ka doodi doona barnaamijka Obamacare

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Adeega caafimaad ee OBama Care

Xisbiga Jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa u muuqda in uu horumar ka sameeyay iskudaygii uu ku doonayay in uu isbadal ku sameeyo habkii caafimaadka ee madaxweyna Obama.

Waxaa jiray waxyaabo been ah oo laga sheegay, in ay dadku ka soo horjeedsadeen iyo isbadbadal siyaasadeed.

Qaar ka mid ah isbadaladii la rabay in markii hore la sameeyo ayaa lagu kalaxtagay iyadoo kuwo kalana aysan la imaanin isbadallo ku filan.

Laakiin hadda waxay u muuqataa in xisbiga Jamhuurigu uu haysto codadkii uu u baahnaa si aqalka wakiilladu uu u meelmariyo.

Isbadalkan la sameeyay ee cusub waxaa ka mid ah in dhaqaale dheeri ah lagu kabo dadka xaaladdo caafimaad darro ay sii haysatay.

Waxaa kale oo uu ogolaanayaa in dhallinyaradu ay waalidkood la sii joogi karaan ilaa iyo inta ay 26 jirka yihiin.

Aqalka wakiillada in la soo mariyo waa tallaabada koobaad, waxaana laga yaabaa in xisbiga Jamhuurigu uu caqabad intan ka wayn kala kulmo marka ay damcaan in ka ansixiyaan aqalka Senetka.