Wiilkaygu wuxuu dhintay 1994tii laakiin hadduu istaagay garaaca wadnihiisu

Lahaanshaha sawirka REG GREEN

Nicholas Green ayaa toogasho lagu dilay habeen ay taariikhdu ahayd 29 Sebtembar 1994tii iyadoo ay qoyskiisu dalxiis u joogaan Koonfurta Talyaaniga.

Geeridiisa ayaa masiibo ku ahayd waalidkii Reg iyo Maggie, laakiin go'aankii ay ku gaareen in ay xubnaha jirkiisa ku deeqaan ayaa sababtay in ay saddex jibaar sare u kacdo xubnaha jirka ee lagu deeqo mudo toban sano ah gudahood - natiijadaas ayaana loo bixiyay saamayntii Nicholas.

"Markii koobaad ee aan khatar dareemo waxay ahayd markii uu gadaashanada ku soo dhawaaday gaari aan nal u daarnayn ayna xaaladdu sidaa ahayd cabbaar" waxaa sidaa yiri Reg Green oo xasuusanaya habeenkii ay wiilkiisa toogteen dad aysan garanaynin.

Isaga oo sheekada siiwada ayuu yiri "gaarigii nalkiisu dansanaa ayaa na hormaray markaas ayaana degay anoo u qaatay in uusan dhib jirin."

Laakiin badalkii uu dhaafi lahaa gaarigii wuxuu billaabay in uu hareer socdo Green iyo xaaskiisa Maggie ayaana maqlay qaylo. Waxay u qaateen in ninka gaaariga ku jiraa uu doonayo in ay baabuurka istaajiyaan.

Lahaanshaha sawirka REG GREEN Image caption Reg Green oo buur la taagan Eleanor iyo Nicholas

"Waxaan ku fikiray haddaan istaago in ay noo naxariis doonaan, laakiin taa badalkeeda gaariga ayaan aad u kaxeeyay. Iyaguna sidoo kale aad ayay u kaxeeyeen sidaa daraadeed labadii gaari ayaa sidaas isku garab ordayay habeenkii. Xabbad ayaa burburisay muraayaddii daaqadda dambe.

Maggie ayaa gadaal fiirisay waxayna ula muuqdeen in ay labadoodii ilmoodba iska jiifaan.

Xaqiiqaduse waxay ahayd in Nicholas madaxa xabbad lagaga dhuftay, balse walaashii Eleanor iyadoo nabad qabta ayay iska jiiftay. Daqiiqado ka dibna daaqadda darawalka ayaa xabbad lagu dhuftay gaarigii kalana gadaal ayuu u noqday. "Gaarigii ayaan istaajiyay waana ka soo dagay. Nalkii gudaha ayaa daarmay laakiin Nicholas ma dhaqaaqin. Anoo si dhaw u fiirinaya ayaan arkay carrabkiisa oo xoogaa soo baxsan iyo mantag gadhkiisa ku yaalla.

"Markaas ayaan markii koobaad ku baraarugnay in dhib xuni dhacay" ayuu yiri Green oo qoray buug uu u bixiyay Saamayntii Nicholas.

Lahaanshaha sawirka OGGI Image caption Safka dambe bidix ilaa midig: Reg Green, Maggie Green, Andrea Mongiardo, Francesco Mondello, Tino Motta, Anna Maria Di Ceglie, Eleanor Green. Waxaa fadhiya Laura Green, Maria Pia Pedala, Domenica Galleta, Silvia Ciampi, Martin Green

Shirkadda Hollywood ee aflaanta ayaa sidoo kale dhacdadan filim ka jishay sanadkii 1998-dii waxaana loo bixiyay hadiyaddii Nicholas ama Nicholas' Gift, waxaana jilay Jamie Lee Curtis iyo Alan Bates

Green wuxuu yiri "markii aan arkay wiilkayga oo xabbad lagu dhuftay ayaa ahayd wakhtigii iigu xumaa ee noloshayda soo mara, noloshaydii dunida oo dhanna way isbadashay".

"Tuugo ayaa toogatay wiil todobo jir ah" ayaa markaas lagu warramay, qoyskii Maraykanka ahaa ee dalxiiska ku jirayna masiibo ayaa ku habsatay.

Nicholas maalmo ka dib ayuu ku geeriyooday isbitaalka ka dib markii uu koma ku jiray. Laakiin intii uusan dhimanin waalidkii waxay sameeyeen go'aan sameeyay todobo qoys oo Talyaaniga kala joogay.

Waxay go'aansadeen in ay ku deeqaan xubnaha jirka wiilkooda si loogu talaallo dad kale oo u baahnaa.

"Markaas iska aragti oo kale ayay ahayd. Wax fikir ah kamaanaan haysanin nooca dad ee ay ahaayeen. Waa sida adiga oo hay'ad gargaar lacag siiya laakiin aan fikir ka haysanin sida ay waxtar u leedahay arrintaas. Afar bilood ka dib ayaa nalagu martiqaaday in aan dhammaantood kula kulano Sicily, halkaas oo ay ka soo jeedeen afar ka mid ah dadkii xubnaha jirka loogu deeqay.

Lahaanshaha sawirka MONGIARDO FAMILY Image caption Mongiardo oo ka ah kan labaad marka bidix laga soo tiriyo ayaa loogu deeqay wadnihii Nicholas, waxaa sawirkan la qaaday isagoo Milan jooga 1987

Yaa loogu deeqay xubnihii jirka ee Nicholas?

Andrea Mongiardo: Heart, wuxuuna dhintay sanadkan 2017

Francesco Mondello: il

Tino Motta: Kali

Anna Maria Di Ceglie: Kali

Maria Pia Pedala: Beer

Domenica Galleta: il

Silvia Ciampi: beeryar, waxaa la qiyaasayaa in uu sanado ka hor dhintay

Waa naadir in dambiileyaasha Talyaanigu ay dilaan carruur, ayuu yiri Green. ''Sababtoo ah booliiska waxaa ka go'an in ay soo qabtaan qofkii dambigaas gala'', ayuu raaciyay Green.

Taasina waa sida dhacday oo baaritaan adag oo ay booliisku sameeyeen ayaa horseeday in la xiro oo la xukumo labo nin oo kala ah Francesco Mesiano iyo Michele Iannello.

Wali ma cadda in raggani ay ahaayeen tuugo wax dhacda ama ay ahaayeen dadka wax khaarajiya oo ku khaldamay gaari aan ahayn kii ay u socdeen.

Magacii Nicholas wali wuu nool yahay

Lahaanshaha sawirka REG GREEN Image caption Goob ka mid meelaha loogu magac daray Nicholas oo Talyaaniga ku taalla

Dalka Talyaaniga kaligii waxaa ka jira in kabadan 120 goobood oo loogu magac daray isaga, iyadoo lagu maamuusayo.

50 goobood oo waddooyin iyo fagaareyaaal isugu jira

27 beeraha lagu nasto ah

27 iskuul

16 goobood oo kale oo ay ku jiraan taalooyin iyo buundo.

Lahaanshaha sawirka REG GREEN Image caption Beertan nasashada ee ku taaala Torino ayaa iyadana lagu xasuustaa wiilka Reg

Nicholas aabihii ayaa sheegay in wiilkiisu uu ahaa wiil naxariis badan dhanka wanaagsanna wax ka eega.

Wuxuu intaas ku daray in haddii wiilkiisa la kala dooran siin lahaa "in uu u caroodo dadkii dhibka u gaystay iyo in uu caawi dad kale in uu shaki la'aan dooran lahaaa in uu qof caawiyo.

Lahaanshaha sawirka REG GREEN Image caption Reg oo dhawaan la kulmay Maria oo wiilkeeda u bixisay Nicholas