Gafarnatooraha Jakarta oo lagu helay in uu diinta Islaamka u gafay

Lahaanshaha sawirka AFP

Gafarnatooraha magaalada Jakarta ee dalka Indonesia ayaa lagu xukumay labo sano oo xabsi ah, ka dib markii lagu helay in uu aflagaadeeyay diin uuna kiciyay rabshado.

Basuki Tjahaja Purnama, oo caan ku ah Ahok ayaa ahaa qofkii koobaad ee asalkiisu Shiinays yahay ee Kiristaan ah ee maamula caasimadda Indonesia, arrintaas ayaana loo arkayay in ay tijaabo u tahay dulqaadka diimaha ee dalkaas.

Waxaa lagu eedeeyay in uu caayay diinta Islaamka isaga oo soo hadal qaaday ayaad Quraanka Kariimka ka mid ah, isaga oo jeedinayay khudbad uu ku ol'olaysanayay.

Purnama ayaa diiday in uu aflagaadeeyay ama wax u dhimay diinta Islaamka, isaga oo maxkamadda jooga ayuuna sheegay in uu racfaan ka qaadan doono go'aankan.

Hadalka uu horay u jeediyay ayaa aad uga caraysiisay dadka diinta ku dhagan.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Dadka ka soo horjeeda gafarnatooraha ayaa dalbanayay in xabsi dheer lagu xukumo

Mudaaharaadyo waawayn ayay qaban jireen iyaga oo ku baaqaya in maxkamad la soo taago, qaar xagjir ahna waxayba ku baaqeen in la dilo.

Booliiska mudaaharaadyada oo maxkamadda tagay

Go'aanka maxkamadda ka hor dad mudaaharaadaya oo qaarna ay ka soo horjeedaan kuwana ay taageersan yihiin Purnama ayaa isku soo arruursaday bannaanka Maxkamadda Sare ee Jakarta.

Qaar waxay dalbanayeen in xabsi dheer lagu xukumo, kuwo kalana waxay dalbanayeen in la sii daayo oo la caddeeyo in uusan gaf gaysanin.

Ku dhawaad 15,000 oo askari oo isugu jira booliis iyo milatari ayaa sugaya ammaanka goobtaas, booliiska rabshadaha ka hortaga iyo baabuur qafilan ayaana ku kala dhex jira labada mudaaharaadeyaal ee kala aragtida ah.