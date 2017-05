Senate-ka Maraykanka oo Flynn si rasmi ah u waydiistay dhokumantiyo

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Flynn waxaa lagu qasbay in uu is casilo

Guddi ka tirsan Senate-ka Maraykanka oo baaraya in Ruushku uu faragelin ku sameeyay doorashadii Maraykanka ee sanadkii hore ayaa soo gudbiyay codsi rasmi ah oo ay dhokumantiyo kagaga dalbanayaan lataliyihii hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump.

Michael Flynn ayaa ku guuldaraystay in uu si iskii ah gacan u siiyo baaritaanka lagu hayo, sida uu sheegay guddiga ammaanka ee Senetka.

Waxaa lagu qasbay in uu xilka iska casilo bishii February ka dib markii uu ku guuldaraystay in uu daaha ka qaado waxyaabihii ay ku wada hadleen isaga iyo dublamaasiyiintii Ruushka.

Waxaa lagu qasbay in uu is casilo bishii labaad ee sanadkan ka dib markii uu ku guuldarraystay in uu soo bandhigo xogta ku saabsan wadahadalladii uu la yeeshay dublamaasiyiinta Ruushka.

Dhanka kalana saamaynta ayaa sii socota waxaana la eryay madaxii hay'adda dambibaaristaa Maraykanka ee FBI.

Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka ayaa weli hal meel taagan wuxuuna sheegay in shaqo ka eryiddi Arbacadii ee James Comey ay la xiriirtay sidii uu u maareeyay iimayladii Hillary Clinton.

Laakiin warbaahinta Maraykanku waxay ku warramaysaa in Comey uu dhawaan waydiistay waaxda cadaaladda tasiilaad dheeri ah oo uu u adeegsado baaritaannada uu ku hayo Trump ee Ruushka la xiriira.