Shirka Soomaalida ee London oo furmay

Lahaanshaha sawirka .

Magaalda London waxaa ka furmay shirka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay marti gelineyso dowladda Britain.

Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya hoggaamiyeyaasha caalamka, waxayna ujeedadu tahay in laga wada arrinsado sidii loo kordhin lahaa gargaarka bani'aadannimo iyo sidii horumar looga gaari lahaa arrimaha ammaanka Soomaaliya.

Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay furtaanka shirka. Madaxweyne Farmajo waxa uu sheegay in markii uu xilka qabtay uu muhiimadda koobaad siiyay sidii wax looga qaban lahaa xalaadda abaarta ee dalka si looga hortago in ay dhacdo xaaladdii sanadkii 2011kii.

Farmaajo ayaa u mahadceliyay hoggaamiyeyaasha caalamka iyo qurbo joogta Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay ka jawaabeen baaqii dowladdiisa ee ahaa in gargaar lala soo gaaro shacabka ay abaartu ku habsatay.

Madaxweyno Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in abaaraha dalka ka jira ay barakiciyeen ilaa 600,000 oo qof tan iyo bishii Nofembar ee 2016, wuxuuna ugu baaqay caalamka in laga hortago in dalka ay ka dhacdo xaalad bani'aadanimo iyo sidoo kale in diiradda la saaro sidii looga soo kaban lahaa abaarta.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Daawo: Waxyaabaha looga hadlayo shirka London

Hoggaamiyeyaasha caalamka ee ka qaybgalaya shirka ayaa waxaa ka mid ah ra'iisalwasaaraha Britain, Theresa May, xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres iyo madax kale.

Shirkan ayay ujeeddadu tahay in lagu heshiiyo qorshe lagu tababarayo ciidammo Soomaaliyeed oo badala ciidamada midowga Afrika ee hadda dagaalka kula jira Al-Shabaab.

Shirka London ma xallin karaa dhibaatada Soomaaliya?

Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka go'antahay in ay ka hortagto in Soomaaliya ay macaluul ka dhacdo, ayna ku baaqeyso in la kordhiyo kaalmada bani'aadanimo ee Soomaaliya.

Image caption Abaarta Soomaaliya waxaa ku barakacay qoysas badan oo xoolo dhaqato ahaa.

Waxaa jirta cabsi ah in haddii xaaladda Soomaaliya aan hadda wax laga qaban ay dhici karto in ay dib ugu laabato colaad hor leh.

Saameynta abaarta ka jirta dalka ayaa waxaa ka dhashay nafaqadarro aad u baahsan, iyada oo ay sii kordheysa khatarta ay wajahayaan carruurta.

Hay'adda dhallaanka u qaabilsan Qarmada Midoobey ee UNICEF ayaa sheegeysa in qiyaastii 1.4 milyan oo carruura ah ay hayso nafaqadarro amaba ay qarka u saran yihiin xaalad nafaqadarro.

Ku dhawaad 40,000 oo carruur ah ayaa joojiyay in ay xaadiraan fasallada sababo la xiriira abaarta.

Qiyaastii 6.2 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa u baahan gargaar aadannimo, iyadoo 1.5 milyan oo ka mid ah ay yihiin haweenka nugul, waxana feejignaan gaara in la siiyo u baahan 130,000 oo haween uur leh.

Abaaraha sii kordhaya meelaha qaar, barakaca ka dhasha khilaafyada hubeysan ayaa keena baahiyo deg deg ah.